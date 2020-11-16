Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 751 bini aştı - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 751 bin 24'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 35 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölüm sayısı 20 bin 241'e ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısı da 1842 artışla 751 bin 24'e yükseldi.

Bugüne kadar 5 milyon 110 bin 384 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 693 bin 467'si iyileşti.

Afrika genelinde ise şimdiye kadar 1 milyon 987 bin vaka tespit edildi.