Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 751 bini aştı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 751 bini aştı
16.11.2020 00:41
Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 751 bin 24'e yükseldi.
Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 751 bin 24'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 35 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölüm sayısı 20 bin 241'e ulaştı.
Kovid-19 vaka sayısı da 1842 artışla 751 bin 24'e yükseldi.
Bugüne kadar 5 milyon 110 bin 384 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 693 bin 467'si iyileşti.
Afrika genelinde ise şimdiye kadar 1 milyon 987 bin vaka tespit edildi.
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