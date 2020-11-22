Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 765 bini aştı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 765 bini aştı
22.11.2020 00:05
Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 765 bin 409'a yükseldi.
Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 765 bin 409'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 86 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 20 bin 845'e ulaştı.
Kovid-19 vaka sayısı da 2 bin 646 artışla 765 bin 409'a yükseldi.
Bugüne kadar 5 milyon 269 bin 62 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 707 bin 784'ü iyileşti.
Kıta genelinde şu ana kadar Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 68 bini geçti.
Son Dakika Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Domuz bağı cinayetinde dayı-yeğen, yaşlı kadını 600 TL ve 1 çuval fındık için öldürmüş "İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf