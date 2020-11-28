Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 781 bini geçti - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 781 bini geçti

28.11.2020 02:21
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 781 bini geçti, System.String[]

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 781 bin 941'e yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 781 bin 941'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 89 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 21 bin 378'e çıktı.

Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 370 artışla 781 bin 941'e ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyon 385 binden fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 722 bin 876'sı iyileşti.

Kıta genelinde şu ana kadar Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 147 bini geçti.

Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 781 bini geçti - Son Dakika


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