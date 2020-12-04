Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 800 bini geçti - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 800 bini geçti

04.12.2020 00:09
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 800 bini geçti, System.String[]

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 800 bin 872'ye yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 800 bin 872'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 94 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüsten ölenlerin sayısı 21 bin 803'e çıktı.

Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 400 artışla 800 bin 872'ye ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 739 bin 367'si iyileşti.

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 200 bini geçti.

Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 800 bini geçti - Son Dakika


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