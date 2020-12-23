Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 940 bini geçti - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 940 bin 212'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 339 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bin 246'ya çıktı.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 501 artışla 940 bin 212'ye ulaştı.

Bugüne kadar 6 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 808 bin 241'i iyileşti.