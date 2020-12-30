Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 21 bini geçti - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 21 bini aştı.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 497 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 27 bin 568 oldu.
Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 21 bin 451'e yükseldi.
Bugüne kadar 6,5 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 858 bin 456'sı iyileşti.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle yeni kısıtlamalar getirilmişti.
Salgınla mücadele kapsamında tüm bar, plaj ve yüzme havuzları kapatılmış, tüm ülkede alkol satışı yasaklanmıştı.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurmuştu.
Açıklamanın hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.
Kaynak: AA
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