Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 337 bini geçti - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 337 bini geçti

17.01.2021 23:59
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 337 bini geçti, System.String[]

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yoğun görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 337 bini aştı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yoğun görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 337 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 254 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 37 bin 105'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 337 bin 926'ya çıktığı ülkede bugüne kadar 7,6 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 1 milyon 98 bin 441'i iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.

Sağlık Bakanlığı, Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 337 bini geçti - Son Dakika


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