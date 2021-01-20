Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 356 bini geçti - Son Dakika

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yoğun görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 356 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 839 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 38 bin 288'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 356 bin 716'ya çıktığı ülkede bugüne kadar 7,7 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 1 milyon 144 bin 857'si iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.