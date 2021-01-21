Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 380 bini geçti - Son Dakika

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yoğun görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 380 bini geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 647 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede ölenlerin sayısı 39 bin 501'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 380 bin 307'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 7,8 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 1 milyon 183 bin 443'ü iyileşti.