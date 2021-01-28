Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 437 bini geçti - Son Dakika

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yoğun görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 437 bini geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 555 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 43 bin 105'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 437 bin 798'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 8,1 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 1 milyon 272 bin 197'si iyileşti.

Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, 1 milyon doz Kovid-19 aşısının 1 Şubat'ta ülkede olacağını duyurmuştu.

Şubat'ta ilave 500 bin doz aşı daha almayı bekleyen Güney Afrika, yıl ortasına kadar farklı üreticilerden 20 milyon doz aşıyı ülkeye getirmeyi planlıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.