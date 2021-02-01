Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 453 bini geçti - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 453 bini geçti

01.02.2021 00:23
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 453 bini geçti, System.String[]

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yoğun görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 453 bini aştı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yoğun görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 453 bini aştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 213 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 44 bin 164'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 453 bin 761'e çıktığı ülkede bugüne kadar 8,2 milyondan fazla test yapıldı, 1 milyon 299 bin 620 kişi iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.

Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 453 bini geçti - Son Dakika


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