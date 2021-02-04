Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 466 bini geçti - Son Dakika

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yoğun görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 466 bini aştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 261 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 45 bin 605'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 466 bin 767'ye çıktığı ülkede bugüne kadar 8,4 milyondan fazla test yapıldı, 1 milyon 327 bin 186 kişi iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.