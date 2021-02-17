Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 496 bini geçti - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 496 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 165 kişi hayatını kaybetti, virüse bağlı toplam can kaybı 48 bin 478'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 496 bin 439'a çıktığı ülkede bugüne kadar 8,7 milyondan fazla test yapıldı, virüs tespit edilen 1 milyon 399 bin 829 kişi iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.