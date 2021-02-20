Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 502 bini geçti - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 502 bini geçti

20.02.2021 23:53
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 502 bini geçti, System.String[]

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 502 bini aştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 502 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 81 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 48 bin 940'a yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 502 bin 367'ye çıktığı ülkede bugüne kadar 8,8 milyondan fazla test yapıldı, virüs tespit edilen 1 milyon 409 bin 553 kişi iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.

Sağlık Bakanlığı, Güney Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 502 bini geçti - Son Dakika


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