Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 73 bini geçti - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 73 bini geçti

02.01.2021 16:37
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 73 bini geçti, System.String[]

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 73 bini aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 73 bini aştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 419 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 887'ye, vaka sayısı 1 milyon 73 bin 887'ye çıktı.

Bugüne kadar 6,5 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 887 bin 701'i iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle yeni kısıtlamalar getirilmişti.

Salgınla mücadele kapsamında tüm bar, plaj ve yüzme havuzları kapatılmış, alkol satışı yasaklanmıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uçuşları durdurmuştu.

Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 73 bini geçti - Son Dakika


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