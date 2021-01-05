Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 113 bini geçti - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 113 bini geçti

05.01.2021 15:47
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 113 bini geçti, System.String[]

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 113 bini aştı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 113 bini aştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 434 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bin 11'e yükseldi.

Vaka sayısı 1 milyon 113 bin 349'a çıktı, bugüne kadar 6,7 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 911 bin 573 kişi de iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle yeni kısıtlamalar getirilmişti.

Salgınla mücadele kapsamında tüm bar, plaj ve yüzme havuzları kapatılmış, alkol satışı yasaklanmıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uçuşları durdurmuştu.

Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 113 bini geçti - Son Dakika


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