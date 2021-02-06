Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 473 bini geçti - Son Dakika

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en yoğun görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 473 bini aştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 278 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 46 bin 180'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 473 bin 700'e çıktığı ülkede bugüne kadar 8,4 milyondan fazla test yapıldı, 1 milyon 340 bin 497 kişi iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.