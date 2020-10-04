Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1883 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 679 bin 716'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 29 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı, 16 bin 938 oldu.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1883 artışla 679 bin 716'ya ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 251 bin 513 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 612 bin 763'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken en az vaka tespiti ve ölüm, Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.