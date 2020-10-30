Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 56 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 56 Kovid-19 vakası tespit edildi

30.10.2020 00:13
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 56 Kovid-19 vakası tespit edildi, System.String[]

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 721 bin 770'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 721 bin 770'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 53 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 19 bin 164 oldu.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 56 artışla 721 bin 770'e ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 607 bin 883 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 649 bin 935'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Sağlık Bakanlığı, Güney Afrika, Afrika, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 56 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Provokatörler rahat durmuyor! Fransa'da "Allah'u Ekber" diyerek polise saldıran kişi aşırı sağcı çıktı Kahreden haberler peş peşe geldi! 3 doktor daha koronaya yenik düştü ABD'li ilaç devi Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor Meteoroloji 12 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2,3 milyon dolar çalındı Erdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor
İddialı pozlarıyla gündeme gelen Ebru Polat, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi İddialı pozlarıyla gündeme gelen Ebru Polat, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi         
23:57
Yenikapı-Hacıosman metrosunda yolcular, saat 19.23'te ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı okudu Yenikapı-Hacıosman metrosunda yolcular, saat 19.23'te ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı okudu         
23:04
Sivasspor, öne geçtiği maçta Maccabi Tel Aviv'e 2-1 yenildi Sivasspor, öne geçtiği maçta Maccabi Tel Aviv'e 2-1 yenildi         
22:47
Efsane futbolcu Ronaldinho, Azerbaycan'a destek videosu yayınladı Efsane futbolcu Ronaldinho, Azerbaycan'a destek videosu yayınladı         
22:01
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı: Azerbaycan ordusu Şuşa'nın 5 km ötesinde Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı: Azerbaycan ordusu Şuşa'nın 5 km ötesinde         
21:33
Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor         
20:51
Seçimlere günler kala ABD, kıtalararası balistik füze testi yaptı Seçimlere günler kala ABD, kıtalararası balistik füze testi yaptı         
20:41
"Ronaldo'yu asla geri çevirmem" sözüyle gündem olan G.Saray'ın eski yengesi isyan etti: Elinizi vicdanınıza koyun         
20:23
İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı         
19:04
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi         
16:47
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti 14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti         
13:18
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 00:16:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 56 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei