Zulular için milli bir figür olan Kral Shaka, suikast sonucu 24 Eylül 1828'de öldürüldü.

Tarihçilere göre Kral Shaka, ordu ve savaş sisteminde gerçekleştirdiği köklü reformlarla Zulu Krallığı'nı 19. yüzyılın başlarında kıtanın güney doğusundaki en güçlü yerli hükümdarlıklardan biri haline getirmesiyle biliniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Güney Afrika 'Ulusal Miras Günü'nü kutluyor - Son Dakika

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