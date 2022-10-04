Güney Afrika'da demir yolu ve liman işçileri greve hazırlanıyor - Son Dakika
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Güney Afrika'da demir yolu ve liman işçileri greve hazırlanıyor

04.10.2022 17:26
Güney Afrika'da demir yolu ve liman işçileri greve hazırlanıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ulusal demir yolları ve liman işletmeleri firması Transnet işçilerinin, maaş artışı talebiyle gelecek haftadan itibaren greve gitmeye hazırlandığı bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ulusal demir yolları ve liman işletmeleri firması Transnet işçilerinin, maaş artışı talebiyle gelecek haftadan itibaren greve gitmeye hazırlandığı bildirildi.

Güney Afrika Ulaştırma ve Müttefik İşçiler Sendikası (SATAWU) ve Birleşik Ulusal Taşımacılık Birliği (UNTU), yaklaşık yüzde 13'lük maaş artışı talebinin Transnet yönetimi tarafından reddedilmesinin ardından gelecek hafta itibarıyla greve gitme kararı aldı.

SATAWU'dan yapılan açıklamada, bugün Transnet'e grev bildiriminde bulunulduğu, ve sendika üyelerinin 10 Ekim'den itibarıyla greve gideceği belirtildi. UNTU'dan yapılan açıklamada da gelecek hafta greve çıkma hazırlığında olunduğu ifade edildi.

Transnet, işçilerine yüzde 1,5 zam + 1 maaş teklifi sunmuş fakat bu öneri işçi sendikaları tarafından reddedilmişti.

Firmadan yapılan açıklamada ise uzlaşma görüşmeleri yapmak için Uzlaşma, Arabuluculuk ve Tahkim Komisyonuna (CCMA) başvuru yapıldığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Güney Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da demir yolu ve liman işçileri greve hazırlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Afrika'da demir yolu ve liman işçileri greve hazırlanıyor - Son Dakika
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