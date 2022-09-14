Güney Afrika Cumhuriyeti artık yabancı din görevlilerine çalışma izni vermeyecek - Son Dakika
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Güney Afrika Cumhuriyeti artık yabancı din görevlilerine çalışma izni vermeyecek

14.09.2022 15:00
Güney Afrika Cumhuriyeti artık yabancı din görevlilerine çalışma izni vermeyecek

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yabancı uyruklu din görevlilerine bundan böyle çalışma izni veya daimi ikamet izni verilmeyeceği bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yabancı uyruklu din görevlilerine bundan böyle çalışma izni veya daimi ikamet izni verilmeyeceği bildirildi.

İçişleri Bakanı Aaron Motsoaledi, Malavi asıllı Hristiyan vaiz Stepherd Busihiri hakkında yürütülen meclis soruşturmasında yaptığı açıklamada, artık yabancı uyruklu din görevlilerinin çalışma ve daimi ikamet izni başvurularının işleme alınmayacağını belirtti.

Motsoaledi, yabancı din görevlilerin ancak iş yapabilen ziyaretçi statüsünde ülkeye gelebileceklerini ifade ederek, "Bu değişiklik, yabancı din görevlilerinin daimi ikamet statüsünde göç etmelerini artık imkansız hale getiriyor." dedi.

Bushiri meselesi

Güney Afrika'da kurulan ve Afrika çapında on binlerce takipçisi bulunan Aydınlanmış Hristiyan Buluşması Kilisesi'nin kurucusu olan Bushiri, tecavüz, dolandırıcılık, kara para aklama ve göçmen yasasını ihlal suçlamalarıyla 2019'da tutuklanmıştı.

Bir yıl sonra eşiyle birlikte kefaletle serbest bırakılan ve yasa dışı yollardan ülkeyi terk eden Bushiri, kısa bir süre sonra Malavi'de yakalansa da tekrar serbest bırakılmış, Güney Afrika'nın iade talebi de Malavi Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Bushiri'ye yasa dışı oturma izni verdikleri şüphesiyle bazı devlet görevlileri hakkında soruşturma başlatılmış, üst düzey bir yetkili açığa alınmıştı.

İçişleri Bakanlığının yabancı din görevlileri hakkında aldığı bu kararda, Bushiri vakasının doğrudan etkisi olduğu düşünülüyor.

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Kaynak: AA

Güney Afrika, Malavi, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika Cumhuriyeti artık yabancı din görevlilerine çalışma izni vermeyecek - Son Dakika

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