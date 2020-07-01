Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 150 bini geçti - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 150 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Koivd-19) vaka sayısı 151 bin 209'a yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Koivd-19) vaka sayısı 151 bin 209'a yükseldi.

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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 6 bin 945 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Bugüne kadar toplam 1 milyon 630 bin 8 test yapıldı.

Bu testlerden 151 bin 209'u pozitif çıktı. Kovid-19 vakalarından 73 bin 543'ü iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 657 oldu.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 00:15 Kaynak: AA

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