Güney Afrika Cumhuriyeti'nden ABD'ye Batı Sahra'yı tanıması çağrısı - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden 'e Batı Sahra konusunda çağrı yapan Ramaphosa, "Batı Sahra halkının kendi kaderini belirleme ve tam bağımsızlık hakkı bulunuyor. ABD'nin yeni başkanı Biden'ı alınan kararı geri çekmeye davet ediyoruz." dedi.

Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa, partisinin grup toplantısının ardından yaptığı konuşmada, eski ABD Başkanı Donald Trump 'ın, Batı Sahra üzerinde Fas 'ın egemenliğini tanıma kararı aldığını hatırlattı.

Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Batı Sahra'yı tanıması için ABD'ye çağrı yaptı.

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