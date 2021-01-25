Güney Afrika Cumhuriyeti'nden ABD'ye Batı Sahra'yı tanıması çağrısı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nden ABD'ye Batı Sahra'yı tanıması çağrısı

25.01.2021 17:27
Güney Afrika Cumhuriyeti'nden ABD'ye Batı Sahra'yı tanıması çağrısı, System.String[]

Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Batı Sahra'yı tanıması için ABD'ye çağrı yaptı.

Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Batı Sahra'yı tanıması için ABD'ye çağrı yaptı.

Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa, partisinin grup toplantısının ardından yaptığı konuşmada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Batı Sahra üzerinde Fas'ın egemenliğini tanıma kararı aldığını hatırlattı.

ABD Başkanı Joe Biden'e Batı Sahra konusunda çağrı yapan Ramaphosa, "Batı Sahra halkının kendi kaderini belirleme ve tam bağımsızlık hakkı bulunuyor. ABD'nin yeni başkanı Biden'ı alınan kararı geri çekmeye davet ediyoruz." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika, Afrika, Sahra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika Cumhuriyeti'nden ABD'ye Batı Sahra'yı tanıması çağrısı - Son Dakika


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