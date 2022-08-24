Güney Afrika'da bir günlük ulusal grev - Son Dakika
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Güney Afrika'da bir günlük ulusal grev

24.08.2022 20:12
Güney Afrika'da bir günlük ulusal grev

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük iki işçi sendikası Güney Afrika Sendikaları Konfederasyonu (COSATU) ile Güney Afrika Sendikalar Federasyonunun (SAFTU) çağrısıyla ülke genelinde çok sayıda kamu ve özel sektör çalışanı bir günlük greve gitti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük iki işçi sendikası Güney Afrika Sendikaları Konfederasyonu (COSATU) ile Güney Afrika Sendikalar Federasyonunun (SAFTU) çağrısıyla ülke genelinde çok sayıda kamu ve özel sektör çalışanı bir günlük greve gitti.

COSATU ve SAFTU'dan yapılan açıklamada, ülke genelinde sıklıkla yaşanan genel elektrik kesintileri ile gıda ve petrol fiyatlarındaki artışı protesto etmek amacıyla bazı zorunlu meslekler hariç ulusal düzeyde tüm kamu ve özel sektör çalışanlarına, 24 Ağustos'ta greve gitme çağrısında bulunuldu.

Grev kapsamında ülkenin büyük kentlerinde gösteriler düzenlendi.

Bununla birlikte ülkenin en büyük kenti ve finansal merkezi Johannesburg'da, greve rağmen birçok sektörde çalışanlar işlerine devam etti.

Sendikalar, toplam yaklaşık 3 milyon üyeye sahip.

Güney Afrika hükümeti: İş yoksa, maaş da yok

Hükümetten yapılan açıklamada, greve katılan kamu çalışanlarının maaşından bir günlük kesinti yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, zorunlu hizmet kollarındaki çalışanların iş bırakmasına izin verilmeyeceği ifade edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'da bir günlük ulusal grev - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Afrika'da bir günlük ulusal grev - Son Dakika
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