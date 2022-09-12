Güney Afrika'da maden atık barajının yıkılması sonucu en az 3 kişi öldü - Son Dakika
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Güney Afrika'da maden atık barajının yıkılması sonucu en az 3 kişi öldü

12.09.2022 01:52
Güney Afrika'da maden atık barajının yıkılması sonucu en az 3 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Free State eyaletinde bulunan bir madenin atık barajının yıkılması sonucu oluşan su baskınında en az 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Free State eyaletinde bulunan bir madenin atık barajının yıkılması sonucu oluşan su baskınında en az 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Jagersfontein bölgesinde terk edilmiş bir elmas madenindeki atık barajının duvarının çökmesi sonucu, maden ve çevresinde meydana gelen şiddetli su baskınında en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Haberde, kayıp 4 kişi için de arama kurtarma çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Kooperatif Yönetim ve Geleneksel İşler Bakanı Nkosazana Dlamini-Zuma, yaptığı açıklamada, Jagersfontein'deki Charlesville yerleşim yeri ve çevresinde ağır hasar meydana geldiğini söyledi. Buna göre, bölgede yaşayan çok sayıda aile de yerlerinden oldu.

Free State Eyalet Başbakanı Sisi Ntombela, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu en az 35 yaralının, yakındaki Diamant Hastanesine kaldırıldığını bildirdi.

Ulusal elektrik üretim ve dağıtım firması Eskom'dan yapılan açıklamada, su baskını nedeniyle Jagersfontein bölgesinde yaşanan elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.

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Kaynak: AA

Güney Afrika, Free State, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da maden atık barajının yıkılması sonucu en az 3 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Güney Afrika'da maden atık barajının yıkılması sonucu en az 3 kişi öldü - Son Dakika
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