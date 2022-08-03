Güney Afrika halihazırda, elektrik santrallerinde yaşanan arızalardan dolayı ciddi bir arz sıkıntısıyla mücadele ediyor.

Eskom, elektrik üretim kapasitesinde yaşanan sıkıntılardan dolayı 3-4 Ağustos tarihlerinde Güney Afrika genelinde, günde en az iki saatlik planlı kesintiler yaşanacağı konusunda halkı uyardı.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Güney Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güney Afrika'da geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor - Son Dakika

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