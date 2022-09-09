Güney Afrika Polis Bakanı, göçmenlerin yüksek suç oranlarının sorumlusu olmadığını söyledi - Son Dakika
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Güney Afrika Polis Bakanı, göçmenlerin yüksek suç oranlarının sorumlusu olmadığını söyledi

09.09.2022 21:05
Güney Afrika Polis Bakanı, göçmenlerin yüksek suç oranlarının sorumlusu olmadığını söyledi

Güney Afrika Cumhuriyeti Polis Bakanı Bheki Chele, suç oranlarının oldukça yüksek olduğu ülkede, göçmenleri bu durumun sorumlusu gören iddialara karşı çıkarak suçların büyük çoğunluğunun Güney Afrika uyruklu kişilerce işlendiğini belirtti.

Güney Afrika Cumhuriyeti Polis Bakanı Bheki Chele, suç oranlarının oldukça yüksek olduğu ülkede, göçmenleri bu durumun sorumlusu gören iddialara karşı çıkarak suçların büyük çoğunluğunun Güney Afrika uyruklu kişilerce işlendiğini belirtti.

Cele, nisan ile haziran ayları arasında, ortalama her saat başı 3 kişinin cinayete kurban gittiği ve 1000'e yakın soygun ve hırsızlık vakasının yaşandığı ülkenin polis bakanı olarak kendisini göçmenlerden ziyade Güney Afrika uyruklu suçluların endişelendirdiğini ifade etti.

Güney Afrika'daki 247 hapishanede bulunan 544 bin mahkumdan sadece 18 bininin yabancı uyruklu olduğuna dikkati çeken Cele, bu rakamların duruma en önemli kanıt olduğunu belirtti. Cele, toplumu ve yerel yönetimleri suçla mücadelede güvenlik güçlerinin çalışmalarına destek olmaya çağırdı.

Göçmen meselesi

Güney Afrika İstatistik Kurumu (StatSA) verilerine göre, ülkede 4 milyon civarında göçmen bulunuyor. Düzensiz göçmenlerinin sayısının da 1,5 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu düzensiz göçmenlerden bir kısmı ise suç örgütlerinin kontrolündeki kaçak madenlerde çalıştırılıyor ve bazılarının suç olaylarına karıştıkları görülüyor. Bu da bazı bölgelerde göçmenlere karşı öfkeye neden oluyor.

Öte yandan, ülkenin kronik problemi olan yüksek orandaki işsizliğin Kovid-19 salgını sonrası yüzde 34 seviyelerine yükselmesiyle iş bulmakta iyice zorluk çeken bazı Güney Afrikalılar, bu durumdan da göçmen işçileri sorumlu tutuyor. Bu durum özellikle Johannesburg gibi büyük kentlerin yoksul mahallelerinde zaman zaman düzensiz göçmen karşıtı ölümcül şiddet olaylarının yaşanmasına sebep oluyor.

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Kaynak: AA

Güney Afrika, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika Polis Bakanı, göçmenlerin yüksek suç oranlarının sorumlusu olmadığını söyledi - Son Dakika

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