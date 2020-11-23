Güney Afrika Cumhuriyeti, suç örgütlerine karşı yeni birim oluşturdu - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde polis, yasa dışı silahlı grupların gasp, yaralama, uyuşturucu satışı ve soygun gibi faaliyetleriyle mücadele için yeni bir birim oluşturdu.

Güney Afrika Cumhuriyeti Polis Bakan Yardımcısı Cassel Mathale, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ulusal Daha Güvenli Şehir Konsepti" ile başlatılan çalışma kapsamında "Güvenli Şehir İnisiyatifi" adlı birim kurduklarını ve bunun alanında bir ilk olduğunu söyledi.

Mathale, "Güvenli Şehir İnisiyatifi adlı birim, şehir güvenliğini sağlayan birimlerle bilgi paylaşımı ve koordinasyon sağlayacak." ifadesini kullandı.

Oluşturulan birimin suç örgütlerine karşı operasyon vazifesi de göreceğini aktaran Mathale, sadece şehirlerde değil kırsal bölgelerde de güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmalar yürütüleceği bilgisini paylaştı.

Mathale, "Alınan önlemler ile gelecek 10 yıl içerisinde suç oranının yarı yarıya azaltılmasını amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik güçleri yetersiz

58 milyon nüfuslu ülkede kayıtlı 9 bin özel güvenlik şirketi ve yaklaşık 2 milyon özel güvenlik görevlisi bulunurken, bu sayı ülkenin polis ve ordu güçlerinin toplamından daha fazlasına karşılık geliyor.

Ülkede 2019, çete faaliyetlerinin en yüksek seviyede olduğu sene olarak değerlendiriliyor.

Ticaret başkenti Johannesburg ve dünyanın en güvensiz şehirleri sıralamasında 11. basamakta yer alan Cape Town'da her yıl çeteler arasındaki çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.