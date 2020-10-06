Güney Afrika Cumhuriyeti, Zimbabve sınırını İHA'larla koruyacak - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti, yasa dışı geçişlerin yoğun olduğu Zimbabve sınırını insansız hava araçlarıyla (İHA) koruyacağını açıkladı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Savunma Bakanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula, iki ülkenin sınır hattındaki tel örgülerin güvenliği sağlamak için yeterli olmadığını belirtti.

Mapisa-Nqakula, "Beitbridge sınırının güvenliğine yönelik alınan kararlardan biri teknolojinin daha fazla kullanılmasıdır. Bu noktada insansız hava araçlarından destek alınacak." dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Zimbabve arasında bulunan Beitbridge sınırı, bölgenin en önemli ticari geçiş noktaları arasında bulunuyor.

Hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan Beitbridge sınır kapısının kısmi olarak yeniden açılmasına karar vermişti.