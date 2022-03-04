Güney Afrika'da 100 bin doz Kovid-19 aşısının kullanım süresi doluyor - Son Dakika
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Güney Afrika'da 100 bin doz Kovid-19 aşısının kullanım süresi doluyor

04.03.2022 15:50
Güney Afrika'da 100 bin doz Kovid-19 aşısının kullanım süresi doluyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 100 bin doz Kovid-19 aşısının son kullanma tarihinin mart sonunda biteceği bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 100 bin doz Kovid-19 aşısının son kullanma tarihinin mart sonunda biteceği bildirildi.

Sağlık Bakanı Bakanı Joe Phaahla yaptığı açıklamada, kullanım tarihi bu ayın sonunda sona erecek 100 bin doz Pfizer-BioNTech aşısının imha edilme riski altında olduğunu belirtti.

Bakan Phaahla, bu duruma düşük aşılama oranlarının neden olduğu bilgisini paylaştı.

Güney Afrika'nın stoklarında 20 milyon doz aşı bulunduğunu belirten Phaahla, hükümetin kullanım süresi dolmak üzere olan aşıları, değişim programıyla ihtiyaç sahibi ülkelerle paylaşmak için çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Güney Afrika'da şimdiye kadar 19 milyondan fazla kişi Kovid-19'a karşı aşılandı. Hükümet geçen yılın sonuna kadar 40 milyon kişiye aşı uygulamayı hedefliyordu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede son 24 saatte, 1853 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 679 bin 529'a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 41 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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Güney Afrika, Pfizer, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da 100 bin doz Kovid-19 aşısının kullanım süresi doluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Afrika'da 100 bin doz Kovid-19 aşısının kullanım süresi doluyor - Son Dakika
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