Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'da 108 metrelik bina yıkıldı
Son Dakika Güncel Güney Afrika'da 108 metrelik bina yıkıldı - Son Dakika

Güney Afrika'da 108 metrelik bina yıkıldı

6 saat önce

Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde, Bank of Lisbon'a ait 108 metre yüksekkliğindeki 31 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Güney Afrika'da 108 metrelik bina yıkıldı, System.String[]

Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde, Bank of Lisbon'a ait 108 metre yüksekkliğindeki 31 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Geçen yıl yangın çıkan binanın yapılan yapısal değerlendirme sonucu güvenli olmadığı anlaşılmış ve yıkılmasına rarar verilmişti. Johannesburg şehir merkezinde Pixley Ka Isaka Seme Caddesi'nde dün gerçekleştirilen yıkım sebebiyle bölgede bulunan bazı sokaklar trafiğe kapatıldı. Bölgedeki yaklaşık 2 bin kişi tahliye edilerek güvenlik önlemleri alındı. Saat 09.00'da kontrollü patlama ile gerçekleştirilen yıkım sonucu bölgede yoğun toz bulutu görüldü. Johannesburg halkı, patlamayı kentin yüksek binalardan izleyerek kameraya aldı. 2018 yılında binanın 23'üncü katında çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan 3 itfaiyeci hayatını kaybetmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bina yıkımından görüntüler

-Yıkım sonrası ortaya çıkan toz bulutu


Güney Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:06 Kaynak: DHA
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