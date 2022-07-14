Güney Afrika'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika
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Güney Afrika'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

14.07.2022 18:54
Güney Afrika'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde 15 Temmuz şehitlerini anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde 15 Temmuz şehitlerini anma etkinliği düzenlendi.

Ülkenin en prestijli sivil toplum kuruluşlarından Nelson Mandela Vakfı'nda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasinin Zaferi" başlıklı panelde Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Güney Afrikalı akademisyen ve insan hakları aktivisti Prof. Dr. Haroon Aziz ve Güney Afrikalı Radyo İslam sunucusu Süleyman Ravat konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Lütfi Çiçek ve TRT World Baş Editörü Yusuf Erim de panele konuşmacı olarak çevrim içi katıldı.

Güney Afrikalıların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin açılışında, katılımcılar 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunduktan sonra Türkiye ve Güney Afrika'nın milli marşlarına eşlik etti.

Açılışta ayrıca Radyo İslam Sunucusu Ravat tarafından 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

Güney Afrika'ya FETÖ'yle mücadelede destek çağrısı

Büyükelçi Kandaş, burada yaptığı konuşmada, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği, 251 cana mal olan kanlı darbe girişiminin, doğrudan Türkiye'nin anayasal ve demokratik düzenini yıkmayı hedefleyen bir terör eylemi olduğunu belirtti.

Uluslararası alanda faaliyet gösteren bir terör örgütü olan FETÖ'nün okullarının ve diğer kuruluşlarının birçok ülkede kapatıldığına dikkati çeken Kandaş, "Ne yazık ki bu terör örgütünün okullar, kültür merkezleri ve ticari kuruluşlar üzerinden Güney Afrika'da hala aktif olarak faaliyetlerine devam ettiğini gözlemliyoruz." dedi.

Kandaş, Güney Afrikalı yetkililere ve uluslararası topluma, Türk halkının FETÖ ile mücadelesinde destek çağrısında bulundu.

"Bu Güney Afrika için ulusal güvenlik meselesidir"

Aziz de konuşmasında FETÖ'nün Güney Afrika'da değişik suçlara karışmış bir yapılanma olduğunu ifade etti.

Örgütün okulları ve kültür merkezleriyle bugün de ülkedeki Müslüman topluma farklı bir görüntü çizmeye çalıştığına değinen Aziz, "Güney Afrika'da özellikle Hint Müslümanlarını hedef aldılar" ifadesini kullandı.

Erim ise 15 Temmuz gecesinin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen, yarattığı travmanın Türk milletinin belleğinde canlılığını ilk günkü gibi koruduğunu belirterek, "Güney Afrika FETÖ'nün ne olduğunu araştırmalı. Fetullah Gülen'in aslında kim olduğunu görmeli. Bu Güney Afrika için ulusal güvenlik meselesidir." diye konuştu.

Katılımcılara panelin ardından Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açıldı.

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Kaynak: AA

Güney Afrika, Pretoria, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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