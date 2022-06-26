Güney Afrika'da 17 kişinin cansız bedeni bulundu, 3 kişi de hastanede hayatını kaybetti! - Son Dakika
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Güney Afrika'da 17 kişinin cansız bedeni bulundu, 3 kişi de hastanede hayatını kaybetti!

26.06.2022 17:36

Güney Afrika'da bir gece kulübünde 17 kişinin cansız bedeni bulundu. 3 kişinin de hastanede yaşamını yitirmesiyle birlikte ölü sayısı 20'ye çıktı. Hayatını kaybedenlerin üzerinde herhangi bir açık yaraya bulunmazken, yetkililer olayın nedenini araştırıyor. Hayatını kaybedenlerin yaş aralığı ise 18-20 arasında.

Güney Afrika'nın Doğu Londra kentinde yer alan Scenery Park'taki Enyobeni gece kulübünde henüz ölüm nedenleri belli olmayan 17 kişinin cansız bedeni bulundu.Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 kişi de hastane de yaşamını yitirdi ve olayda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Hayatını kaybeden kişilerin 18 ila 20 yaş arasında olduğu belirtildi.

Güney Afrika'da gizemli ölümler! Gece kulübünde 17 kişinin cansız bedeni bulundu, 3 kişi de hastane de yaşamını yitirdi

"DURUMU KRİTİK OLAN 2 KİŞİ DAHA VAR"

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, "Sayı 20'ye yükseldi, 3'ü hastanede öldü. Durumu kritik olan 2 kişi var" denildi.

Güney Afrika'da gece kulübünde 20 kişinin cansız bedeni bulundu

"İZDİHAM OLDUĞUNA İNANMAK ZOR"

Güney Afrika Eyalet Topluluğu ve Güvenlik Departmanı yetkilisi Unathi Binqose, ölüm nedeninin izdiham olduğu iddialarını reddederek, "Ölülerin üzerinde görünür bir açık yara olmadığı için bunun bir izdiham olduğuna inanmak zor" dedi.

Güney Afrika'da gizemli ölümler! Gece kulübünde 17 kişinin cansız bedeni bulundu, 3 kişi de hastane de yaşamını yitirdi


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Kaynak: İHA

Güney Afrika, Londra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güney Afrika'da 17 kişinin cansız bedeni bulundu, 3 kişi de hastanede hayatını kaybetti! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Afrika'da 17 kişinin cansız bedeni bulundu, 3 kişi de hastanede hayatını kaybetti! - Son Dakika
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