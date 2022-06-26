Güney Afrika'da 17 kişinin cansız bedeni bulundu, 3 kişi de hastanede hayatını kaybetti!

Güney Afrika'nın Doğu Londra kentinde yer alan Scenery Park'taki Enyobeni gece kulübünde henüz ölüm nedenleri belli olmayan 17 kişinin cansız bedeni bulundu.Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 kişi de hastane de yaşamını yitirdi ve olayda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Hayatını kaybeden kişilerin 18 ila 20 yaş arasında olduğu belirtildi.

"DURUMU KRİTİK OLAN 2 KİŞİ DAHA VAR"

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, "Sayı 20'ye yükseldi, 3'ü hastanede öldü. Durumu kritik olan 2 kişi var" denildi.

"İZDİHAM OLDUĞUNA İNANMAK ZOR"

Güney Afrika Eyalet Topluluğu ve Güvenlik Departmanı yetkilisi Unathi Binqose, ölüm nedeninin izdiham olduğu iddialarını reddederek, "Ölülerin üzerinde görünür bir açık yara olmadığı için bunun bir izdiham olduğuna inanmak zor" dedi.



