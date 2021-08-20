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Güney Afrika'da 18-35 yaş arası nüfus Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı - Son Dakika

Güney Afrika'da 18-35 yaş arası nüfus Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı

20.08.2021 14:09
Güney Afrika'da 18-35 yaş arası nüfus Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı, System.String[]

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, bugün itibariyle 18-35 yaş arası nüfus Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, bugün itibariyle 18-35 yaş arası nüfus Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı.

Sağlık Bakanı Joe Phaahla, yaptığı açıklamada, daha önce yalnızca 35 yaş ve üstü kişilere uygulanan aşıların, bugün itibariyle 18 yaş üstü genç yetişkinlerin erişimine de açıldığını kaydetti.

Phaahla, gençlerin aşılanması için daha fazla sayıda aşı merkezi açılması gerektiğini vurgulayarak, 18-34 yaş arası hamile kadınların da bu aşılamalardan faydalanacağını ifade etti.

Ülkede bu yaş grubunda yaklaşık 17 milyon kişi olduğunu hatırlatan Phaahla, genç yetişkinlerin aşılara erişiminin açılmasıyla birlikte, uygulanan aşı sayılarında önemli bir artış kaydedilmesinin beklendiğini belirtti.

Aşı merkezlerinin önünde kuyruklar oluştu

Güney Afrikalı genç yetişkinlerin aşılama kampanyasına yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Gençler birçok aşı merkezinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

EWN'nin haberine göre ilk günden 150 bin Güney Afrikalı genç yetişkin aşılanmak için kaydoldu.

Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 13 bin 672 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 652 bin 652'ye yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 317 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 78 bin 694 olarak kaydedildi.

COVIRAN Bereket, Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da 18-35 yaş arası nüfus Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı - Son Dakika


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