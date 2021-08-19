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Güney Afrika'da 18-35 yaş arası nüfusun Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlanıyor - Son Dakika

Güney Afrika'da 18-35 yaş arası nüfusun Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlanıyor

19.08.2021 15:53
Güney Afrika'da 18-35 yaş arası nüfusun Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlanıyor, System.String[]

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yarından itibaren 18-35 yaş arası nüfusun Kovid-19'a karşı aşılanması çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yarından itibaren 18-35 yaş arası nüfusun Kovid-19'a karşı aşılanması çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, daha önce yalnızca 35 yaş ve üstü kişilere uygulanan aşıların, 20 Ağustos'tan itibaren 18 yaş üstü ve herkesin erişimine açılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu kararın ülkedeki aşılama programını genişletme planının bir parçası olduğu ifade edilerek, isteyen herkesin ön randevu şartı aranmadan en yakın aşı merkezinde aşılanabileceği kaydedildi.

-Yıl sonuna kadar nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedefleniyor

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise aralık ayına kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'inin tam olarak aşılanmasının hedeflendiği belirtildi.

19 Ağustos itibariyle ülkede yetişkin nüfusun yalnızca yüzde 10'una aşı uygulanabildi.

Öte yandan, ülkede Kovid-19 vakalarındaki son haftalarda yaşanan artış dikkati çekiyor.

Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 14 bin 278 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 638 bin 891'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 384 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 78 bin 377 olarak kaydedildi.

Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da 18-35 yaş arası nüfusun Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlanıyor - Son Dakika


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