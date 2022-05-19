Güney Afrika'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu ile Türkiye Maarif Vakfı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında etkinlikler düzenledi.

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğunun Türk-Güney Afrika Gençlik Birliği (TURKSAY) iş birliğinde gerçekleştirdiği 19 Mayıs etkinliğine, yetkililerin yanı sına Cape Town'un Khayelitsha bölgesindeki Baphumelele Kimsesizler Yurdu'nda kalan gençler ve çocuklar katıldı.

Bölgede yaşayan hayırsever Türk iş insanlarının desteğiyle düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde 115 genç ve çocuğa bot ve yağmurluk dağıtıldı.

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolo su Sinan Yeşildağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir önceki ziyaretimizde yurttaki gençlerin ve çocukların okullarına giderken yağmurlu günlerde giyecek yağmurluk ve botlarının olmadığı söylenmişti. TURKSAY, Cape Town'daki bazı iş insanlarımızın bağışıyla 115 öğrenciye yağmurluk diktirdi ve su geçirmez botlar satın aldı. Bugün kimsesizler yurduna giderek gençlere Türk kardeşlerinin sevgi ve selamları ile hediyelerini ilettik." dedi.

Yeşildağ, buradaki kimsesiz çocuk ve gençlere 19 Mayıs tarihinin ve Atatürk'ün anlam ve önemini anlattıklarını, onların da kendilerine şarkı ve güler yüzleriyle teşekkür ettiklerini belirtti.

Güney Afrika'daki Maarif Okulu öğrencileri de 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı.

Türkiye Maarif Vakfı'nın Johannesburg'daki okulunun öğrencileri de 19 Mayıs'ı çeşitli etkinliklerle kutladı.

Maarif Vakfı'nın Güney Afrika Koordinatörü Deniz Doğan, bu sene açılan Maarif Okulu'nda Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında çeşitli spor ve atletizm yarışmaları düzenlediklerini belirtti.

Doğan, etkinliğe 200'e yakın ailenin katıldığını, Güney Afrika Gençlik Spor Bakanlığından temsilcilerin de etkinlikte hazır bulunduklarını ifade etti.