Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'da 2 Ürdünlü fidye için kaçırıldı
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Güney Afrika'da 2 Ürdünlü fidye için kaçırıldı

1 saat önce

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika'da Ürdünlü 2 kişinin fidye için kaçırıldığını açıkladı.

Güney Afrika'da 2 Ürdünlü fidye için kaçırıldı, System.String[]
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika'da Ürdünlü 2 kişinin fidye için kaçırıldığını açıkladı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın bu sabah Güney Afrika'da 2 vatandaşın kaçırılmasıyla ilgili olayı yakından takip ettiğini belirtti.
Elde ettikleri ilk bilgilerin kaçırılanların baba ve oğul olduğuna ve Güney Afrika'da iş adamı olarak bulunduklarına işaret ettiğini kaydeden Kudat, kaçıranların söz konusu kişileri serbest bırakmak için fidye istediğini aktardı.
İstenilen fidyenin miktarıyla ilgili bilgi vermeyen Kudat, ülkesinin büyükelçiliğinin Güney Afrika Dışişleri Bakanlığından kaçırılan Ürdünlülerin en kısa zamanda kurtarılması için çalışma başlatmasını talep ettiğini dile getirdi.
Güney Afrika, Sabah, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:01 Kaynak: AA
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