Güney Afrika'da 33 kilogramlık piton yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güney Afrika'da 33 kilogramlık piton yakalandı - Son Dakika

Güney Afrika'da 33 kilogramlık piton yakalandı

6 saat önce

Güney Afrika'nın Ballito kentinde bir apartmanın bahçesinde, yumurtlama döneminde olduğu anlaşılan 4 metre uzunluğunda ve 33 kilogram ağırlığında piton yılanı bulundu.

Güney Afrika'da 33 kilogramlık piton yakalandı, System.String[]

Güney Afrika'nın Ballito kentinde bir apartmanın bahçesinde, yumurtlama döneminde olduğu anlaşılan 4 metre uzunluğunda ve 33 kilogram ağırlığında piton yılanı bulundu.

Apartman sakinlerinin yılanı fark etmesinin ardından haber verdikleri KwaZulu-Natal Sürüngenleri Koruma Örgütü, 6 saatlik operasyon sonucunda yılanı bahçede saklandığı delikten çıkarmayı başardı.

Yaşadıklarını sosyal medya hesabında anlatan örgüt çalışanı Nick Evans, üç kişinin zor taşıdığı pitonun fotoğraflarını paylaştı.

Bahçesinde bir pitonla karşılaşmanın kendisini memnun edeceğini ancak diğer insanların bu durumdan hoşlanmadığını belirten Evans, yapılan ultrasonla yılanın yumurtlama döneminde olduğunun anlaşıldığını ifade etti. Evans, "Yılan, tamamen yumurtayla dolu." dedi.

Dünyanın en uzun yılan türlerinden biri olan pitonlar, antilop, timsah gibi hayvanları dahi yutabiliyor.

Güney Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Mardin'de 4 teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı

Son Dakika Haberleri
22:16 Sayısal Loto çekildi (1) - Son Dakika
22:16 Muş'ta HDP'li Bulanık ve Varto belediye başkanları tutuklandı - Son Dakika
22:15 Mersin'de işçinin bacağına çelik halat saplandı - Son Dakika
22:15 İndiği servisin altında kalan öğrenci yaralandı, kaza anı kamerada - Son Dakika
22:06 Fethiye zabıtasında yaka kamerası dönemi - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:18:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Güney Afrika'da 33 kilogramlık piton yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]