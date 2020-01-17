Güney Afrika'da 45 milyon kişi için acil çağrı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Güney Afrika'da kuraklık, sel ve kötü Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetimi nedeniyle 45 milyon insanın açlıkla karşı karşıya olduğunu ve bu sayının rekor düzeye ulaştığını açıkladı.



Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Güney Afrika'da aralarında kadınlar ve çocuklarında bulunduğu 45 milyon insanın kuraklık, sel ve kötü ekonomi yönetimi nedeniyle açlıkla karşı karşıya olduğunu açıkladı. WFP Güney Afrika Sorumlusu Lola Castro, "Bu açlık krizi daha önce görmediğimiz bir ölçekte ve incelemeler bu durumun daha da kötüleşeceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. BM Güney Afrika'daki insanların ihtiyaç duyduğu 489 milyon dolardan sadece 205 milyon dolar toplanabildiğini açıkladı. - ROMA