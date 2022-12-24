Güney Afrika'da korkunç kaza: Köprü altında sıkışan akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 10 kişi yaşamını kaybetti - Son Dakika
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Güney Afrika'da korkunç kaza: Köprü altında sıkışan akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 10 kişi yaşamını kaybetti

24.12.2022 21:39

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, köprü altına sıkışan bir akaryakıt tankeri, köprüden kendini kurtarmaya çalıştığı esnada yaşanan sürtünme sonucu patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, bir akaryakıt tankerinde patlama meydana geldi. Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Johannesburg'un Boksburg bölgesinde köprü altında sıkışan akaryakıt tankeri, sürtünme nedeniyle alev alarak patladı.

JOHANNESBURG - Güney Afrika'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 10 kişi öldü (2)

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre en az 10 kişinin öldüğü olayda, aralarında itfaiye görevlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle yakındaki bir hastanede de hasar oluştu.

JOHANNESBURG - Güney Afrika'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 10 kişi öldü (2)
JOHANNESBURG - Güney Afrika'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 10 kişi öldü (2)
JOHANNESBURG - Güney Afrika'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 10 kişi öldü (2)
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Güney Afrika'da korkunç kaza: Köprü altında sıkışan akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 10 kişi yaşamını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Afrika'da korkunç kaza: Köprü altında sıkışan akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 10 kişi yaşamını kaybetti - Son Dakika
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