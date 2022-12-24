İlk belirlemelere göre en az 10 kişinin öldüğü olayda, aralarında itfaiye görevlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle yakındaki bir hastanede de hasar oluştu.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Johannesburg, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güney Afrika'da korkunç kaza: Köprü altında sıkışan akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 10 kişi yaşamını kaybetti - Son Dakika

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