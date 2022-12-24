Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, bir akaryakıt tankerinde patlama meydana geldi. Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Johannesburg'un Boksburg bölgesinde köprü altında sıkışan akaryakıt tankeri, sürtünme nedeniyle alev alarak patladı.
İlk belirlemelere göre en az 10 kişinin öldüğü olayda, aralarında itfaiye görevlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle yakındaki bir hastanede de hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Güney Afrika'da korkunç kaza: Köprü altında sıkışan akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 10 kişi yaşamını kaybetti - Son Dakika