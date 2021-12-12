Güney Afrika'da apartheid rejiminin son Devlet Başkanı de Klerk anısına resmi tören - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 11 Kasım'da hayatını kaybeden ve 1948-1994 döneminde hakim olan ırkçı apartheid rejiminin son Devlet Başkanı Frederik Willem de Klerk anısına resmi tören düzenlendi.

Cape Town kentindeki tarihi Groote Kerk Kilisesinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile çok sayıda üst düzey devlet görevlisi katıldı.

Ramaphosa burada yaptığı konuşmada, de Klerk'in Güney Afrika'nın demokrasiye geçiş sürecinde "çok önemli" katkılar sağladığını söyledi.

Ramaphosa, de Klerk'in bu süreçte Nelson Mandela ve arkadaşlarının serbest bırakılması ve taraflar arasında müzakerelerin yolunun açılması gibi "cesur" adımlar attığını belirterek, "Bir zamanlar adaletsiz bir sistem üzerinde kontrol sahibiydi ancak partisi ve halkı için farklı bir yol belirleme cesaretine sahipti. Bunun için onu hatırlayacağız." dedi.

Öte yandan de Klerk için resmi tören düzenlenmesine karşı çıkan bir grup gösterici, tören alanının yakınında olayı protesto etti.

Apartheid rejiminin sonlandırılmasında önemli rol oynamıştı

Güney Afrika'yı 1989-1994 yılları arasında yöneten ve bir süredir akciğer zarı kanseri tedavisi gören Klerk, 11 Kasım'da Cape Town kentindeki evinde 85 yaşında hayatını kaybetmişti.

De Klerk, 1990'dan itibaren siyasi partiler üzerindeki yasakların kaldırılmasını ve Nelson Mandela'nın serbest bırakılmasını sağlayarak, ülkede demokratik sürecin önünü açmış, apartheid rejiminin sonlandırılmasında önemli rol oynamıştı.

Nelson Mandela ile 1993'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen de Klerk, son yıllarda apartheid yanlısı açıklamalarıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.

De Klerk, ölümünün ardından yayımlanan son video mesajında, apartheid döneminde yaşanan olaylara ilişkin Güney Afrikalılarından özür dilemişti.

De Klerk'in cenazesi 21 Kasım'da sadece aile üyelerinin katıldığı özel bir törenle defnedilmişti.

Apartheid rejimi

Güney Afrika'da 1948'den itibaren 46 yıl boyunca resmi devlet politikası olarak uygulanan apartheid rejimi, ülkedeki Avrupa kökenli beyaz azınlık nüfusun, siyahlar ve diğer ırklardan üstünlüğünü temel alıyordu.

Bu kapsamda beyaz olmayan Güney Afrikalılara her alanda ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılırken, özellikle siyahlara karşı ciddi baskı ve şiddet uygulanıyordu.

1980'lerden itibaren uluslararası toplumun şiddetli baskı ve yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan apartheid rejimi, 1994'te Güney Afrika'nın ilk siyah Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın iktidara gelmesiyle sona erdi.