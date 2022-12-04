Johannesburg Şehri Acil Durum Yönetim Hizmetleri Sözcüsü Robert Mulaudzi yaptığı açıklamada, "Dün gece fırtına çıktığında bir grup insan nehirde dini ayine katılıyordu" ifadelerini kullanarak, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Mulaudzi, kayıp kişilerin fırtınanın başlaması ile bölgeyi terk etmiş olabileceğini de belirterek, belirsizliği ortadan kaldırmak için ayine katılanlarla görüştüklerini açıkladı.

Kaynak: İHA

Güney Afrika, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Güney Afrika'da ayin yapan grup sele kapıldı! 9 kişi ölürken ölürken 15 kişi de kayboldu - Son Dakika

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