Güney Afrika'da ayin yapan grup sele kapıldı! 9 kişi ölürken ölürken 15 kişi de kayboldu - Son Dakika
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Güney Afrika'da ayin yapan grup sele kapıldı! 9 kişi ölürken ölürken 15 kişi de kayboldu

04.12.2022 22:31

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde şiddetli yağış sonrası taşan Jukskei Nehri'nde dini ayin yapan gruptan 9 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi ise kayboldu.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Jukskei Nehri taştı. Nehir kıyısında dini ayin yapan gruptan 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise kayboldu.

YETKİLİLERDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Johannesburg Şehri Acil Durum Yönetim Hizmetleri Sözcüsü Robert Mulaudzi yaptığı açıklamada, "Dün gece fırtına çıktığında bir grup insan nehirde dini ayine katılıyordu" ifadelerini kullanarak, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Mulaudzi, kayıp kişilerin fırtınanın başlaması ile bölgeyi terk etmiş olabileceğini de belirterek, belirsizliği ortadan kaldırmak için ayine katılanlarla görüştüklerini açıkladı.

BENZER BİR TAŞKIN YILLAR ÖNCE YAŞANDI

Sığ olan Jukskei Nehri'nde Kasım 2016'da meydana gelen taşkında Alexandria kentinde yüzlerce derme çatma ev sular altına kalmıştı.

Kaynak: İHA
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Güney Afrika, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güney Afrika'da ayin yapan grup sele kapıldı! 9 kişi ölürken ölürken 15 kişi de kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Afrika'da ayin yapan grup sele kapıldı! 9 kişi ölürken ölürken 15 kişi de kayboldu - Son Dakika
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