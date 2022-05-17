Güney Afrika'da, bakanları rehin alan Apartheid gazilerine yönelik dava geri çekildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 15 Ekim 2021'de Savunma Bakanı Thandi Modise ile Cumhurbaşkanlığı kontenjanından atanan Bakan Mondli Gungube'yi rehin almaktan yargılanan 53 Apartheid gazisine yönelik açılan davanın geri çekildiği bildirildi.

Ulusal Kovuşturma Kurumundan Lumka Mahanjana, yaptığı açıklamada, bakanları rehin alan sanıklara yönelik davanın geri çekildiği bilgisi paylaşıldı.

Pretorya Sulh Ceza Mahkemesinde Ekim 2021'de görülen duruşmada, iki bakan dahil 26 kişiyi rehin almaktan suçlanan 53 gaziden 42'si, 500'er rand (yaklaşık 500 lira) kefaletle serbest bırakılmıştı.

Rehine krizi

Bakanlar Modise ile Gungubele, Apartheid döneminde sürgünde savaştıkları için maddi yardım talep eden Kurtuluş Mücadelesi Savaşı Gazileri (LSWV) grubunun temsilcileriyle 15 Ekim 2021'de başkent Pretorya'daki bir otelde bir araya gelmişti.

Kişi başı yaklaşık 286 bin dolarlık yardım talepleri reddedilen gaziler, kapılarını kapatarak bakanları toplantı salonunda alıkoymuşlardı.

Gaziler tarafından üç saat kadar rehin tutulan bakanlar, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla kurtarılmıştı.