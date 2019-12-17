Güney Afrika'da başları kesilmiş onlarca yavru köpek balığı bulundu - Son Dakika
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Güney Afrika'da başları kesilmiş onlarca yavru köpek balığı bulundu

7 saat önce

Güney Afrika'da sahilde başları, kuyrukları ve yüzgeçleri kesilmiş onlarca yavru köpek balığı bulundu.

Güney Afrika'da başları kesilmiş onlarca yavru köpek balığı bulundu, System.String[]

Güney Afrika'da sahilde başları, kuyrukları ve yüzgeçleri kesilmiş onlarca yavru köpek balığı bulundu.

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'un Strandfontein Plajı'nda başları, kuyrukları ve yüzgeçleri kesilmiş halde onlarca yavru köpek balığı bulundu. Yetkililer olayı soruştururken yavru köpek balıklarının henüz bebek olduklarını ve derin sularda yüzen ender bir cins olduğunu belirtti. Köpek balıklarının kafaları, yüzgeçleri ve kuyrukları çoğunlukla lüks restoranlarda yapılan pahalı yemeklerde kullanılıyor ve bu amaçla her yıl 73 milyon köpek balığı avlanıyor.


Güney Afrika, Cape Town, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:26 Kaynak: DHA
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