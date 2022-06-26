Güney Afrika'da bir gece kulübünde 22 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Afrika'da bir gece kulübünde 22 kişi hayatını kaybetti

26.06.2022 19:31
Güney Afrika'da bir gece kulübünde 22 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinin Eastern London kentindeki bir gece kulübünde, henüz belirlenemeyen nedenle 22 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinin Eastern London kentindeki bir gece kulübünde, henüz belirlenemeyen nedenle 22 kişi hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamada, bu sabah erken saatlerde Eastern London kentindeki Enyobeni isimli gece kulübünde 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, çok sayıda kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan kişilerden 5'inin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 22'ye çıktığı kaydedildi.

Polis Bakanı Bheki Cele, yaşları 13 ila 17 olan maktullerin ölüm nedeninin belirsizliğini koruduğunu, konuyu araştırmak için üst düzey bir adli tıp ekibi görevlendirdiklerini bildirdi.

Yetkililer, maktullerin gaz zehirlenmesi sonucu ölmüş olabileceğini tahmin ediyor.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu sabah erken saatlerde Eastern London'daki eğlence yerinde hayatını kaybeden 22 gencin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Güney Afrika'da 17 kişinin cansız bedeni bulundu, 3 kişi de hastanede hayatını kaybetti! Güney Afrika'da 17 kişinin cansız bedeni bulundu, 3 kişi de hastanede hayatını kaybetti! Güney Afrika: Gece kulübünde en az 20 kişi ölü bulundu Güney Afrika: Gece kulübünde en az 20 kişi ölü bulundu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da bir gece kulübünde 22 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:23 Kırmızı ışıkta geçen alkollü minibüs sürücüsü 1 yaşındaki Azra bebeği hayattan kopardı
19:22 Karabük Yenice'de korkutan yağış! Metrekareye 50 kilogram yağış düştü
19:21 96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı
19:19 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!
18:06 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
17:36 Güney Afrika'da 17 kişinin cansız bedeni bulundu, 3 kişi de hastanede hayatını kaybetti!
17:06 Ümit Özdağ'dan gündem olacak sözler: Yarın Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz
17:05 Sinirlenen futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak hakemi yumrukladı!
16:15 96. Gazi Koşusu için heyecan dorukta! Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'nu doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 19:35:04. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da bir gece kulübünde 22 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement