Güney Afrika'da bir kiliseye silahlı baskın: 5 ölü - Son Dakika

Güney Afrika'da bir kiliseye silahlı baskın: 5 ölü

Güney Afrika'nın Johannesburg kenti yakınlarında bugün, bir kiliseye silahlı baskın yapıldı.

Güney Afrika'nın Johannesburg kenti yakınlarında bugün, bir kiliseye silahlı baskın yapıldı. Polis, kalabalık silahlı bir grubun kilisede rehineler aldığını ve yaklaşık 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Güvenlik güçleri kiliseye baskın düzenleyerek yaklaşık 30 kişiyi gözaltına aldı.

Johannesburg kenti yakınlarında bulunan Zuurbekom'da Pentecost Holiness Kilise'sine silahlı baskın yapıldı. Kilisede bulunanların bazıları rehin alınırken, polis saldırganları gözaltına aldı. Olayın, kilise liderliği için savaşan iki grubun çatışması olduğu değerlendiriliyor.


Güney Afrika, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Güney Afrika'da bir kiliseye silahlı baskın: 5 ölü - Son Dakika Dünya
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