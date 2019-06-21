Güney Afrika'da bir uçak tuvaletinden cenin çıktı
15 dakika önce
Güney Afrika'da bir uçağın tuvaletinde cenin bulundu. Cuma günu yola çıkmak üzere bakım ve temizliği yapılan uçağın klozetinin tıkanmış olduğu fark edildi. Temizlikçiler tuvalete yaptıkları müdahalede klozete bırakılmış bir cenine rastladı.
Güney Afrika
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:08
'da bir uçağın tuvaletinde cenin bulundu. Cuma günü yola çıkmak üzere bakım ve temizliği yapılan uçağın klozetinin tıkanmış olduğu fark edildi. Temizlikçiler tuvalete yaptıkları müdahalede klozete bırakılmış bir cenine rastladı.
Cuma sabahı Durban-Johannesburg seferinin gerçekleştirmek üzere hazırlanan FlySafair uçağında yaşanan olay üzerine polis soruşturma başlattı. Uçağın yolcuları tahliye edilerek başka seferlere yönlendirildi.
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