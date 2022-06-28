Tarım, Toprak Reformu ve Kırsal Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugünden itibaren Güney Afrika'da bitkisel bazlı gıdalarda "vejetaryen köfte", "vejetaryen kurutulmuş et" gibi isimlerin kullanılmasının, ilgili yönetmelikteki "işlenmiş et" tanımına uymadığı için yasaklandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güney Afrika'da bitkisel gıdalara, hayvan bazlı gıda isimleri verilmesi yasaklandı - Son Dakika

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