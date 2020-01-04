Güney Afrika'da büyü için aslanları katlettiler - Son Dakika
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Güney Afrika'da büyü için aslanları katlettiler

6 saat önce

Güney Afrika'da kaçak avcılar 8 aslanı zehirli tavuk yedirerek öldürdükten sonra büyücülere satmak için pençelerini ve yüzlerini kesti.

Güney Afrika'da büyü için aslanları katlettiler, System.String[]

Güney Afrika'da kaçak avcılar 8 aslanı zehirli tavuk yedirerek öldürdükten sonra büyücülere satmak için pençelerini ve yüzlerini kesti.

Katliam, ülkenin Pretorya şehrinin batısındaki Rustenburg bölgesinde özel bir hayvanat bahçesinde meydana geldi. Olay, otel sahibinin Cuma sabahı aslanların sesini duymayınca bulundukları alanı kontrol etmesiyle ortaya çıktı. 2'si erkek, 6'sı dişi 8 aslan, pençeleri ve yüzleri kesik halde bulundu. Aslanlardan 2'sinin hamile olduğu, ayrıca yeni doğum yapan bir dişi aslanın 3 yavrusundan 2'sinin de öldüğü bildirildi.

Aslanların dişleri ve pençelerinin büyücülere satılmak için alındığı belirtilirken, yerel medyaya bilgi veren polis sözcüsü olayla ilgili kaçak avcılık soruşturması başlatıldığını söyledi. Güney Afrika polisi tarafından paylaşılan görüntülerde aslanların pençeleri ve yüzleri kesik halde yerde yattığı görüldü. Hayvanat bahçesinin hayvanların güvenliği açısından ziyarete kapatıldığı bildirildi.


Güney Afrika, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:01 Kaynak: DHA
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